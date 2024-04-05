حياة كريمة تنظم حفل إفطار جماعي في منطقة أهالينا بالقاهرة ضمن قوافل السعادة

تنظم قوافل حياة كريمة للسعادة، اليوم، حفل إفطار جماعي لأكثر من 1800 شخص من أهالي منطقة اهالينا بمحافظة القاهرة.

وتستعد قوافل السعادة التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة في منطقة الأهالي بالقاهرة، للانطلاق لنشر البهجة والسعادة بين أهالي المنطقة بمختلف فئاتهم العمرية بالأنشطة التي تقدمها سواء كانت أنشطة ثقافية، توعوية، أو ترفيهية، وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وبدأ اليوم بتجهيز القافلة لإسعاد الأطفال وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارة الثقافة، اذ تتضمن القافلة عددا من الأنشطة، منها ورش عمل، أنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، من ضمنها سيارة متنقلة تجوب القرى تقدم التوعية بشكل ترفيهي للكبار والأطفال، رسم على جوه الأطفال، توزيع هدايا وألعاب تعليمية، توعية بمخاطر التدخين والإدمان ألعاب تعليمية، ندوة دينية، أنشطة ترفيهية من وزارة الثقافة.

وتعد قوافل السعادة جزءًا من مبادرة السعادة التي أطلقتها حياة كريمة، والتي تضم عددا كبيرا من الأنشطة والخدمات التنموية بما يسهم في النهاية بضمان حياة كريمة لكل مواطن في جميع محافظات مصر، وتصل عدد المحطات التي تجوبها قوافل السعادة 18 محطة خلال شهر رمضان.