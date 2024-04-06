عدم تنظيف أسنانك يوميا قد يصيبك بسرطان قاتل.. أبرز الفئات المعرضة للخطر

عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان بشكل مستمر قد يعرضك للإصابة بأمراض خطيرة وسرطان قاتل، وهو ما حذرت منه دراسة أجراها باحثون في مركز فريد هاتشينسون للسرطان في الولايات المتحدة ونُشرت في مجلة Nature، مؤكدين أن تزايد خطر الإصابة بالسرطان يأتي من عدم اهتمامك بتنظيف أسنانك بشكل يومي.

تحذير عاجل من عدم تنظيف أسنانك

الباحثون أكدوا أن سوء صحة الفم من الممكن أن يصيبك بأمراض خطيرة مثل القلب والسكري، فضلا عن سرطان القولون القاتل عن طريق وجود ميكروب محدد في الفم، وهو ما أصاب حوالي 50 بالمائة من حالات سرطان الأمعاء، حيث يمكن لهذه الميكروبات أن تنتقل إلى الجزء السفلي من الأمعاء، وتقاوم أحماض المعدة، ثم تنمو داخل أورام القولون والمستقيم والأمعاء.

الدراسة أظهرت أيضا وجود علاقة مفاجئة بين كيفية رعايتنا لأسناننا وخطر الإصابة بسرطان القولون، وذلك بعد فحص 200 حالة من سرطان الأمعاء ووجدوا أن حوالي نصف حالات السرطان تحتوي على الميكروب، كما جرى فحص عينات البراز المأخوذة من أشخاص مصابين بالسرطان ليتبين أن الميكروب ناتج عن عدم نضافة الأسنان.

ووفقا لحديث الدكتور فراج الحميدي، من مركز إستيتيك لطب الأسنان، لمجلة Natur، فإن هناك علاقة قوية بين عدم تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان الفم والأمعاء والقولون: «هناك نوع معين من البكتيريا موجودة في الفم، ينتهي في القولون وإذا لم ننظف أسناننا بشكل صحيح فتتزايد إصابتك بالسرطان».

أضرار عدم تنظيف أسنانك يوميا

الطبيب نصح بضرورة تنظيف أسنانك مرتين يوميا على الأقل، فضلا عن زيارة الطبيب بشكل دوري لتفادي الإصابة بالبكتيريا التي تصيبك بالسرطان القاتل: «الأمر يتعلق بالحفاظ على صحة الجسم بالكامل، اهتمامك بأسنانك يقيك من الإصابة بالسرطانات وينقذك من مشكلات صحية معقدة».

الدكتور أحمد شحاتة، أخصائي الفم والأسنان، أكد لـ«الوطن»، أن البكتيريا الموجودة في الفم قد تسقط في القولون ما تؤدي إلى إصابتك بالسرطان ما لم تقم بتنظيف أسنانك يوميا، وخاصم من لديهم تاريخ مرضي مع اللثة فهم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان: «عدم تنظيف الأسنان يعزز تكوين البكتيريا وبالتالي الإصابة بالسرطان».