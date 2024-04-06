أشهر أعراض سرطان القولون وكيفية حدوثه.. أصيب به علاء مرسي

أزمة صحية تعرض لها النجم علاء مرسي مؤخرًا، بعد إصابته بسرطان القولون، والذي تحدث عنه خلال حديثه ببرنامج «كلم ربنا» المذاع على راديو 9090، وأنه لم يكن مستغربًا ذلك الوضع، وفور دخوله إلى المستشفى أدرك أنه وجب عليه مواجهة الأمر، وفي ضوء ذلك نستعرض أعراض سرطان وأسبابه في التقرير التالي..

سرطان القولون

بحسب منظمة الصحة العالمية، سرطان القولون هو أحد أنواع السرطان التي تصيب الأمعاء الغليظة أو المستقيم، فهو أكثرها شيوعًا ويمكن أن يتسببّ في الوفاة في الكثير من الأحيان.

يمكن خفض معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والحد من أثره، عبر اتباع عدد من استراتيجيات الوقاية الأولية، والتي تتمثل في تبنّي نمط حياة صحي، والحرص على الكشف المبكر فور ظهور أي من الأعراض.

أعراض سرطان القولون

عدّد موقع «مايو كلينك» أعراض سرطان القولون والتي يمكن تناولها على النحو التالي:

زيادة مرات الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

نزف المستقيم أو خروج دم مع البراز.

انزعاجًا مستمرًا في البطن.

حدوث تقلُّصات مؤلمة أو غازات أو الشعور بالألم في منطقة البطن.

شعورًا بأن الأمعاء لا تفرغ بالكامل أثناء الإسهال.

الضعف أو التعب بشكل عام.

نقصان الوزن دون تعمد ذلك.

كيف يحدث سرطان القولون

يحدث سرطان القولون بمجرد نمو الخلايا في الأمعاء الغليظة أو ما يسمى بالقولون، ويبدأ عادة في شكل تكتلات من الخلايا والتي تسمى بالسلائل، ولا تكون مسرطنة في بداية الأمر، إلى أنها تتحول إلى ذلك مع مرور الوقت، والبالغين الأكبر سنًا هم الفئة الأكثر إصابة بسرطان القولون، لكن من الممكن أن تحدث الإصابة به في أي سن وفقًا لموقع «مايو كلينك».