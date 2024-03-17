ما حكم تنظيف الأسنان عند الطبيب في رمضان؟.. جائز بشرط واحد

ما حكم تنظيف الأسنان عند الطبيب خلال الصيام؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي «فيسبوك»، ردا على استفسار أحد المتابعين، إذ أوضحت أن الأمر لا حرج فيه ولا يؤثر سلبا على الصيام، بشرط عدم دخول أي شيء إلى الجوف.

واستشهدت الدار بقول النبي عندما أمر المسلم بالتداوي أي العلاج وقت المرض، مشيرة إلى أن تنظيف الأسنان عند الطبيب في رمضان لا يُفطر ويكون صيام المسلم صحيحا، والعبرة في مسألة الأمور المفطرة هي دخول أي شيء أو سوائل إلى الجوف أو الحلق.

تنظيف الأسنان عند الطبيب في رمضان

وبالنسبة لحشو الأسنان خلال الصيام، قالت دار الإفتاء إن هذا الأمر أيضا لا يؤدي لإفطار الصائم، ولكن الشرط الوحيد في الأمر هو ألا يدخل أي دم أو ماء أو غيره إلى الجوف.

وعن حكم استعمال البنج أثناء الحشو، أكدت دار الإفتاء أن البنج من الأشياء التي لا تفطر، فلا يدخل إلى جوف الصائم، بالتالي فإن القاعدة الشرعية تجيز عمل حشو الأسنان خلال ساعات الصيام دون التأثير عليه.