الإعلامية سوزان حسن: التحقت بالتليفزيون للعمل في قسم المحاسبة.. وأصبحت مذيعة بالصدفة

قالت الإعلامية سوزان حسن، إنها تخرجت في كلية التجارة بتقدير جيد جدًا، وبعد ذلك اتجهت للعمل في التليفزيون في قسم المحاسبة عن طريق المصادفة، بسبب حصولها على تقدير مُرتفع في الكلية، وبعد 3 أشهر أعلن التليفزيون عن وظائف للمذيعات، فقدمت ونجحت في الاختبارات المحددة.

وتابعت «حسن»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن زوجها كان يحصل على الزمالة في بريطانيا، وعندما ذهبت إلى لندن، وجدت النظام في التليفزيون البريطاني، يعمل بنفس النظام في مصر.

ولفت إلى أن الإعلام في الوقت الحالي، لم يُصبح قوي بالصورة الكافية، فهناك الكثير من البرامج الثقافية والفنية الراقية، اختفت خلال الفترة الأخيرة، وهذا يؤدي إلى تراجع كبير جدًا في دور الإعلام بالمجتمع.