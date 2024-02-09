سوزان حسن تكشف تفاصيل علاقتها بالفنان محمد صبحي: طلبني بالاسم في «سمبل»

قالت الإعلامية القديرة سوزان حسن، رئيسة التليفزيون الأسبق، إن مقدمي ومذيعي برامج «التريند»، ليس لديهم قيمة للسعي إلى تحقيقها، ويسعون إلى الشهرة فقط.

وتحدثت الإعلامية عن علاقتها بالفنان محمد صبحي، قائلة إنه «لذيذ جدا ورجل ريفي»، وطلبها بالاسم للتمثيل معه في مسلسل «سمبل».

وأضافت سوزان حسن، خلال استضافتها ببرنامج «بالخط العريض»، المذاع على شاشة قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، أن مذيعي التريند يجرحون في الضيوف من أجل الشهرة و«التريند»، على حساب الضيوف.

ذكريات استراحة المذيعات

وعن ذكرياتها مع استراحة المذيعات، قالت سوزان حسن: «الكل كان يجتمع فيها مثل ماجدة أبو هيف وسهير شلبي وعزة وسامية الإتربي».

وأشارت إلى مواهبها المختلفة، موضحة أنها كانت تغني وترقص وكانت مايسترو في فرقة المدرسة، وكانت تلعب اليوجا في إحدى الفترات.

وعن السبب في تعلم هذه المواهب، أوضحت سوزان حسن، أن «المدرسة والمكتبة هما الأساس وراء تعلم المواهب المختلفة».

سبب رفض سوزان حسن الترشح لعضوية مجلس النواب

وكشفت سوزان حسن عن سر رفضها الترشح لمجلس النواب في دائرتها بمركز أبوحماد محافظة الشرقية، قائلة إن القائمين على الاختيار للنواب المرشحين في تلك الفترة وتحديدا 2010، اختاروا عددا كبيرا جدا في قائمة تمثل المرأة من محافظة القاهرة في مقاعد الشرقية، وهو ما رفضته بسبب وجود كوادر نسائية كبيرة في المحافظة الأخيرة.