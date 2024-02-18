سوزان حسن: عملي في إنجلترا جعلني أفتخر بالتليفزيون المصري

أكدت الإعلامية سوزان حسن، رئيس التليفزيون المصري الأسبق، أنها بدأت العمل الإعلامي في 1 يونيو 1976، والبداية كانت صعبة جدا بالنسبة لها، إذ كانت تشعر ببعض الخوف والتوتر، في أول لقاء لها على شاشة التليفزيون، منوهة بأنها قامت بالعديد من الاستعدادات النفسية والذهنية للعمل التليفزيوني الأول لها.

سافرت إنجلترا بعد 6 أشهر من عملي في التليفزيون

شددت «حسن»، خلال لقاءها مع الإعلامية جاسمين طه زكي، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أنها بعد انضمامها للتليفزيون المصري، سافرت للعمل بإنجلترا لمدة 5 سنوات، وكانت في منتهى السعادة والفخر بالتليفزيون المصري في تلك الفترة، التي عملت فيها بإنجلترا.

«لقاء الأجيال» أول عمل لي بعد العودة من إنجلترا

أوضحت أنها كانت تريد الاهتمام بأولادها، لذلك قررت العودة من إنجلترا، مشيرة إلى أنها بعد العودة من إنجلترا، قدمت برنامج «لقاء الأجيال»، وكانت سعيدة به، لأنها تتعرض لـ3 أجيال وكان متنوعا.