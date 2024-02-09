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سوزان حسن: الفنان أحمد زكي كان شديد الخجل وقليل الكلام

كتب:

محمد عزالدين
09:21 م | الجمعة 09 فبراير 2024
سوزان حسن

سوزان حسن

قالت الإعلامية سوزان حسن، رئيسة التليفزيون الأسبق، إنها أجرت حوارا مع أحمد زكي خلال فترة عملها في التليفزيون، ولاحظت أنه شديد الخجل وقليل جدا في كلامه.

وأضافت سوزان حسن، خلال استضافتها ببرنامج «بالخط العريض»، المذاع على شاشة قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، أنها سافرت مع زوجها إلى لندن بعد 6 أشهر من تعيينها في ماسبيرو، وأنجبت ابنها كريم في انجلترا، وهناك جرى الاستقرار لمدة 5 سنوات، وأنجبا رغدة بعد كريم.

سوزان حسن: عشت في ليفربول ومانشستر 

وأوضحت سوزان حسن، أنه خلال فترة تواجدها في لندن اطلعت على التجارب الإعلامية هناك واستفادت كثيرا، مشيرة إلى أنها عاشت في مدن ليفربول ومانشستر، وكانت دائمة التنقل بين المدينتين، نظرا لظروف عمل زوجها الذي كان يعمل طبيبا.

وأشارت رئيسة التليفزيون الأسبق، إلى أن سر التنوع في ماسبيرو هو الرغبة في إسعاد المشاهد وإمداده بالمعلومات، لافتة إلى أنه «لذلك قدمت أكثر من برنامج، من أهمها حفلات التليفزيون وصباح الخير يا مصر، وكان المطربين يحضرون ليالي التليفزيون ثم يذهبون إلى التصوير في صباح الخير يا مصر».

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