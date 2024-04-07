مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28.. الكبير مديرا لفندق المزاريطة

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، تحويل «الكبير» دوار العمدة إلى «فندق المزاريطة» للسياح الأجانب، بعد أنّ اقتنع بالفكرة من شقيقه «جوني»، بسبب المقابل المادي الكبير الذي وصل إلى نحو 500 دولار في الليلة الواحدة.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8، سيطرت فكرة تحويل الدوار إلى فندق على رأس الكبير «أحمد مكي»، وذلك بعد أن أخبره «جوني» بأنه أجّر نصيبه في الدوار للسياح بـ500 دولار في الليلة.

ورغم اعتراض الكبير أوي في البداية على تأجير غرف في الدوار، إلا أنه اقتنع بالفكرة بسبب العائد المادي الكبير، ليحول الدوار إلى «فندق المزاريطة»، ويعمل به «نفادي وهجرس والعترة ومربوحة»، أما الكبير أصبح مديرًا للفندق.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يُعرض قناة on في رمضان، في تمام الساعة 6:17 مساءً عقب أذان المغرب مباشرةً، ومن بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، حاتم صلاح.