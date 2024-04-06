مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. أحمد مكي يحول الدوار إلى فندق

حول الكبير أوي خلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يذاع على قناة on عقب أذان المغرب، الدوار إلى فندق للأجانب.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27

وبعد اعتراض الكبير على فكرة تأجير جوني نصيبه في الدوار للأجانب، وافق بعد علمه أن قيمة الليلة الواحدة 500 دولار؛ ليحول الدوار إلى فندق للأجانب يعمل به جوني وهجرس ونفادي ومربوحة والعترة.

ولاقى مشروع الكبير إقبالا كبيرا جدا من الأجانب، وعمل طبازة موظف استقبال، ونفادي مدرب ايروبكس ومربوحة شيف أما الكبير فكان مدير الفندق.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، مصطفى غريب، محمد سلام، عبدالرحمن حسن، حاتم صلاح.