نهى يحيى حقي: أفكار والدي ساعدت في تكوين الحالة الفنية المصرية

قالت نهى يحيى حقي إن والدها لم يكن قصاصًا فقط، ولكنه برع في كتابة كل أنواع الفنون بكميات رائعة سواء المسرح أو السينما أو الموسيقى الشعبية أو الكلاسيكية.

وتابعت نهى حقي، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن أفكار والدها ساعدت في تكوين الحالة الفنية الموجودة في مصر، مشيرة إلى أن كل كاتب لديه شخصيته المنفصلة عن شخصية الكاتب الآخر.

ولفتت إلى أن نجيب محفوظ كاتب كبير، ولكنه في نفس الوقت قام بكتابة الكثير من السيناريوهات للكثير من الكُتاب مثل يحيى حقي، وإحسان عبد القدوس وخلافه.