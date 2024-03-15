به ولد نجيب محفوظ.. ما العلاقة بين حي الجمالية وبدر الدين الجمالي والي عكا؟

بمجرد أن تطأ قدمك فيه تنتقل لعالم آخر وزمان غير الزمان، إنه حي الجمالية العريق، حيث المقاهي والبازارات التي تضم بين جدرانها تراث العاصمة المصرية القديم، ففيه الجامع الأزهر ومسجد الحسين، وجامع الحاكم بأمر الله، والجامع الأقمر، وفيه أسوار القاهرة وبواباتها، والمدارس الأيوبية والمملوكية، والصاغة وحي النحاسين.

وارتبط حي الجمالية لسنوات طويلة بكبار الكُتاب والأدباء الذين ارتبط نجاحهم بهذا المكان الساحر، أمثال نجيب محفوظ، فما علاقة هذا الحي بالوزير بدر الدين الجمالي والي عكا، الذي ظهر في مسلسل الحشاشين ويعاديه الحسن ابن الصباح؟.

ما علاقة حي الجمالية بالوزير بدر الدين الجمالي؟

ظهر الوزير بدر الدين الجمالي في أحداث الحلقات الأولى من مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبد العزيز والذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، وكان شديد الصدام مع الحسن ابن الصباح الذي رفض اتباع الولي الجديد المستعلي، ومن هنا بدأت تساؤلات الناس عن علاقة هذا الوزير بأقدم وأكبر أحياء القاهرة القديمة وهو «حي الجمالية».

وبحسب موقع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، نسبت بعض المصادر بناء حي الجمالية إلى الوزير السابق ذكره، حيث بنى الجمالي الأسوار ذات الأبواب الحجرية حول القاهرة بعد أن تهدمت أسوار جوهر الصقلي.

وكان الجمالي مملوكا أرمنيا، ولاه المستنصر بالله الفاطمي إمارة دمشق 1063 م، ثم استدعاه وولاه الوزارة في مصر 1073 م خلال الشدة المستنصرية وهي الأزمات التي كادت تودي بدولة المستنصر.

الجمالية من بدر الدين لنجيب محفوظ

وحي الجمالية العريق الذي شارك بدر الدين الجمالي في بناء أهم أسواره؛ شاهدا على روايات الكتاب الذين استوحوا من كل جزء منه، الأسوار والجدران والأزقة الضيقة الأفكار وأخرجوها في كلمات خطت أجمل الروايات، وعلى رأسهم نجيب محفوظ الذي قال عنه الكاتب حسن مصطفى في كتاب «جماليات المكان» تدور أحداث معظم كتابات نجيب محفوظ في القاهرة، وخاصًة حي الجمالية، ولما لا؟، فهو الحي الذي ولد فيه، وعاش به حتى الـ12 من عمره، وهي السر وراء تكوينه، وبحد وصف الكاتب غاصت الجمالية في أعماق نجيب محفوظ وانعكست على حالته.