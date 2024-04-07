كشف قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024، إيذانًا بانتهاء صيام اليوم 28 من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، وسط حرص الملايين على زيادة العبادات والطاعات خلال الساعات القليلة المتبقية من الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024 ليحين في تمام السادسة و14 دقيقة.

وأعلن الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ بكافة المساجد، استعدادًا لقرب انتهاء شهر رمضان المبارك، والتجهيز لصلاة عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك يحين موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024 في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة.

موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد الإفطار اليوم الأحد 7-4-2024، في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة مع انطلاق أذان المغرب.