أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وإقبال آلاف المواطنين على صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد الكبرى داخل الأحياء والمراكز والقرى.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية 6-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فان موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024 في تمام الساعة الرابعة و4 دقائق، فيما يحين موعد السحور اليوم السبت 6-4-2024 في تمام الساعة الواحدة و44 دقيقة صباحا، والإمساك في تمام الساعة الثالثة و44 دقيقة صباحا.

موعد صلاة الفجر في الاسماعيلية اليوم

ويحين موعد صلاة الفجر في الاسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024، في تمام الساعة الرابعة و19 دقيقة بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك مع استمرار حالة الطوارئ في المساجد وخاصة المساجد الكبرى، وتوفير الأئمة لجميع المساجد في مختلف المحافظات.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 6-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإن عدد ساعات الصيام اليوم السبت 6-4-2024 في الإسماعيلية يصل إلى 14 ساعة و29 دقيقة.