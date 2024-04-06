مسلسل محارب الحلقة 27.. معرفة قاتل «الغفير» الشاهد الوحيد في قضية العزازي

شهد مسلسل محارب الحلقة 27، أحداث مهمة، حيث ذهبت مريم زوجة المحامي حسام «منة فضالي»، لمنال شقيقة محارب، وأخبرتها بأنها تريد مقابلة محارب «حسن الرداد» لتساعده وتشهد معه، لكن منال لم تصدقها وطردتها من المنزل.

مسلسل محارب الحلقة 27

خلال مسلسل محارب الحلقة 27، أفرجت الشرطة عن مصدي، حيث لم تحصل على طريقة تواصل بينه وبين محارب صديقه الهارب من قضايا متهم فيها، وتمت مراقبة هاتفه.

وذهب جمال «عابد عنان» لـ راندا «ملك أحمد زاهر»، وطلب منها الحصول على نسخة من المستندات الموجودة على هاتف المحامي حسام بعد تم سرقته، ليسلمها لمحارب ومحاميه لإظهار برأته، خلال مسلسل محارب.

يوسف يخون صديقه حسام

علم المحامي حسام الجيوشي، أن يوسف صديقه سرق ملف الاتفاق الذي وقعت عليه جيهان، لتعطي حسام نصف ثروة زوجها، وعلم أنه يعمل مع جيهان في الشركة، سأله عن سرقة هاتفه، فأخبره أنه لا يعلم شيئا عن هذا الأمر.

وفي مسلسل محارب الحلقة 27، أخبر المحامي حسام، مجدي النمرود، بأمر سرقة هاتفه، فأخبره أنه سيحضر له جميع لصوص الهواتف، وأثناء حديثه تلقي مكالمة مجهولة، عرف من خلالها من قتل الشاهد الصاوي.