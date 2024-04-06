تصاعدت وتيرة الأحداث بعد الحكم ببراءة محمود العزاوي «ماجد المصري»، من تهمة دهس والدة عزيز محارب «حسن الرداد»، ليحاول عزيز استرجاع حقه وحق والدته، وإليكم موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 27.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 27 لمتابعة الأحداث الخاصة بالمسلسل وما سيصل إليه عزيز من دلائل لإثبات دهس والدته وتبرأة نفسه أيضا، في الأوقات التي تناسب الجمهور.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 27

ويأتي موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 27، والعرض الأول للحلقة أيضا في الأوقات التالية:

يعرض مسلسل محارب على قناة cbc في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الأولى 5:15 فجرا والأخرى 3:45 عصرًا.

كما يعرض مسلسل محارب يوميا وبشكل حصري على قناة CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء.

مسلسل محارب يدور في إطار تشويقي، وهو من بطولة أحمد زاهر وحسن الرداد ونرمين الفقي ومنة فضالي، وملك أحمد زاهر، وماجد المصري.