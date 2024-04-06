مسلسل محارب الحلقة 27.. هل تشهد نهاية أحمد زاهر؟

أصيب عزيز محارب «حسن الرداد» بالإحباط بعد الحكم ببراءة محمود العزازي من تهمة دهس والدته، ليحاول بكل الطرق أن ينتقم ويبرئ نفسه هو أيضا من كل التهم التي لفقت له في صراعه مع أصحاب السلطة، لتتوالى الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 27.

ونجح عزيز محارب في سرقة هاتف حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، حتى يستطيع إثبات براءته، والحصول على أي دليل يدين حسام، فهل سيكون ذلك طوق نجاة لعزيز في مسلسل محارب الحلقة 29؟

مسلسل محارب الحلقة 27

ومن المتوقع أن يجد عزيز دلائل إدانة لحسام وإثبات لكل محاولاته لتلفيق التهم له، لتتوالى الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 27.

قصة مسلسل محارب

مسلسل محارب يدور حول قصة شاب جاء من الصعيد بعد وفاة والده ليكسب قوت يومه ويعمل في عدة مجالات ولكن حادث دهس لوالدته يوم زفافه يتسبب في تغيير حياته رأسا على عقب، وهو من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري ونرمين الفقي ومنة فضالي وملك أحمد زاهر.