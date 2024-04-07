آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الأحد 7-4-2024 بسوق الصاغة

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارًا كبيرًا، حيث بلغ 3190 جنيهًا للشراء، اليوم الأحد 7-4-2024، وفقًا لآخر تحديث من قبل الشعبة العامة للذهب عبر المنصة الرسمية الإلكترونية.

شهدت أسواق الذهب ثباتًا من الثبات خلال اليومين الماضيين، بالرغم من وجود حالة رواج في الذهب، خاصة مع اقتراب قدوم عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وكذلك سعر باقي الأعيرة الأخرى من الذهب، بحسب آخر تحديث لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد، نحو 3646 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعد أن وصل إلى 3571 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، نحو 3190 جنيهًا، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما وصل إلى 3125 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد، نحو 2734 جنيهًا، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما وصل إلى 2679 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 2127 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد، نحو 25 ألفًا و520 جنيهًا، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.