مسلسل حق عرب الحلقة 27.. كارولين عزمي تتهم أحمد العوضي بالخيانة

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 27 على قناة ON Drama، مفاجآت جديدة، بعد القبض على عرب السويركي «أحمد العوضي»، بتهمة خطف سعيد الجن من أهل حارته في الدرب الأحمر، بوشاية من رباح أبو الدهب ويجسده الفنان وليد فواز، من أجل الانتقام منه، لكن ضابط المباحث أخلى سبيله بسبب عدم وجود أدلة ضده أو شهود.

دنيا المصري تستغيت بوليد فواز

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 27 على قناة ON Drama بطولة أحمد العوضي، إذ ذهبت سميحة التي تسجد شخصيتها دينا المصري، إلى حبيبها رباح أبو الدهب من أجل الاستغاثة به في تدبير مبلغ 5 ملايين جنيه لزوجها جمال «أحمد عبدالله محمود» حتى لا يفضحهما، لكنه نصحها بأن تعامله بذكاء حتى يتخلص منه.

كارولين عزمي تكتشف حقيقة والدتها

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 27 بطولة الفنان أحمد العوضي، وذهبت أنغام ابنة المعلم عبدربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي إلى والدها كي تفهم سبب طلاقه لوالدتها المعلمة صباح الجياش، لكنه رفض إخبارها بشيء، حتى جاءت زوجته حنان الغرباوي «دينا فؤاد»، وأبلغتها أنّ والدها أحضر والدتها صباح من منزل عرب السويركي وهو سبب طلاقهما لخيانتها له، ولم تصدق أنغام ما سمعته، واتهمت عرب السويركي بالخيانة.