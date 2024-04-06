ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على أحمد العوضي

انطلقت منذ قليل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 27 على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي، ويقدم خلال المسلسل شخصية عرب السويركي البطل الشعبي الذي يحظى بمحبة وشعبية كبيرة في منطقته بالدرب الأحمر، ونجح في خطف الأنظار منذ انطلاق الموسم الحالي.

محاولة وليد فواز للانتقام من أحمد العوضي

وشهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 27 بطولة الفنان أحمد العوضي، محاولة رباح أبو الدهب ويجسده الفنان وليد فواز، إلحاق الأذي بعرب السويركي، من خلال استغلال اختفاء سعيد الجن في حارة المغربلين وجعل شقيقه يقدم بلاغًا رسميًا في الشرطة بأن عرب هو من اختطفه، وتم القبض على عرب السويركي للتحقيق معه.

دنيا المصري تتعرض لتهديدات

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 27 على قناة ON Drama، وجند أحمد العوضي أحد الأشخاص من رجال المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي ليكون ذراعه اليمنى ويبلغه بكل تحركاته وأسراره، وذهب المعلم عبدربه إلى منزل صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر وطلب منها عدم رؤية ابنتهما أنغام التي تجسدها الفنانة كارولين عزمي لعرب السويركي وأن تقطع علاقتها به، لكن أنغام رفضت أوامره وطلبت عدم التدخل في خصوصياتها مرة أخرى.

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 27، بسرقة جمال ويجسده الفنان أحمد عبدالله محمود لذهب زوجته سميحة التي تجسدها الفنانة دنيا المصري، مقابل صمته على خيانتها له مع رباح أبوالدهب وإهانة كرامته أمامه، وطالبها بإعطائه 5 ملايين جنيه حتى لا يفضحها.