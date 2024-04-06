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دراما المتحدة

بعد مسلسل حق عرب.. أحمد العوضي يكشف مصير فيلمه الجديد «البلدوزر»

كتب:

أميرة عزالدين
06:00 م | السبت 06 أبريل 2024
أحمد العوضي

أحمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي، مصير فيلمه الجديد «البلدوزر»، والذي أعلن عنه الفترة الماضية ويتحدث عن رياضة الـ MMA، موضحا في تصريحات تلفزيونية، أن مشروع فيلم البلدوزر لازال قائمًا «هعمله ولكن مش كل المشاريع بتخلص في وقتها».

مصير فيلم البلدوزر بطولة أحمد العوضي

وتابع أحمد العوضي، أنه كان منشغلا بتصوير مسلسله الرمضاني حق عرب والذي ينافس به بقوة في الماراثون الحالي، وتمكن من تصدر مؤشر محركات البحث، بالإضافة لانشغال مخرج الفيلم طارق العريان بتصوير عدة مشروعات سينمائية أخرى، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تصويره الفترة المقبلة.

أحداث مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وتشهد أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية عرب السويركي ويعرض على قناة ON Drama، نجاحًا ملحوظًا بالشارع المصري، خاصة مع سيطرة التشويق والإثارة على أحداثه والمفاجآت الموجودة كل حلقة، ومن المقرر أن تستمر المفاجآت مع نهاية حلقات المسلسل خاصة مع بداية عرب السويركي فى استعادة حقوقه مرة أخرى.

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