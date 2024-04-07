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دراما المتحدة

الحوار الوطني: الرئيس السيسي وجه باستكمال وتعميق عملنا ليضم جميع فئات الشعب

كتب:

يسرا البسيوني
01:26 ص | الأحد 07 أبريل 2024
إفطار الأسرة المصرية

إفطار الأسرة المصرية

شارك أعضاء الحوار الوطني، في إفطار الأسرة المصرية، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك تحت مظلة الجمهورية الجديدة وبمساحات مشتركة أوجدها الحوار الوطني، وبحضور أطياف الشعب المصري كافة.

وأوضح الحوار الوطني، في بيان له، أن رئيس الجمهورية وجه باستكمال وتعميق الحوار الوطني، ليكون حالة حوارية بين فئات الشعب المصري كافة، لإعطاء الحق للجميع بالتحاور وطرح الرؤى والأفكار المختلفة.

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بقلم يسرا البسيوني