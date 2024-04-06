عبد السند يمامة: الرئيس السيسي وعدنا بتنفيذ توصيات الحوار الوطني في كل المجالات

قال عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه حرص على المشاركة في حفل الإفطار المصري اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الحفل شهد تمثيلًا متنوعًا من مختلف الأطياف السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة.

وأضاف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحفل كان فرصة للرئيس السيسي لشرح التحديات التي تواجه مصر حاليًا في بداية ولايته الجديدة، ولتأكيد وعوده بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تتناسب مع قوة الدولة المصرية، مع التأكيد على أهمية تنفيذ توصيات الحوار الوطني في جميع المجالات.

وكان من أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قوله إنه رغم التحديات إلا أن إرادة المصريين صنعت دولة ديموقراطية، وأن سواعد أبناء مصر شقت الصخر في كل ربوع الوطن للبناء.

وأضاف، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، أن الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمّل الصعاب وواجه التحديات، قائلاً: «تحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية».

وأشار الرئيس السيسي، قائلاً: «تحية لكل علماء مصر وإعلاميها ومثقفيها»، متابعًا: «أديت اليمين الدستورية على رعاية مصالح الشعب المصري».