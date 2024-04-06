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دراما المتحدة

«الحوار الوطني»:مشاركة فلسطينيين بإفطار الأسرة المصرية يؤكد قوة الترابط

كتب:

يسرا البسيوني
09:42 م | السبت 06 أبريل 2024
حفل إفطار الأسرة المصرية

حفل إفطار الأسرة المصرية

أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن تواجد الأشقاء الفلسطينيين خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد مدى الترابط والتلاحم بين الشعبين المصري والفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية تمثل قضية مصر الأولى، ويؤكد استمرار دعم القيادة السياسية للقضية والسعي نحو حل الأزمة.

‏وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن»: إن تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي للميثاق والعهد بينه وبين الشعب المصري، والقائم على الصدق والوعد «وضع الأمة المصرية في صدارة الأمم».

مواجهة الأزمات والتحديات

وأضاف عضو الحوار الوطني، أن حديث الرئيس السيسي خلال الحفل ينم عن مصارحة وشفافية اعتاد عليها المواطن المصري من قيادته السياسية، مما عزز من قوته وصلابته وتماسكه واتحاده في مواجهة الأزمات والتحديات الصعبة التي واجهت الوطن على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأشاد «عبد القوي» بحفل إفطار الأسرة المصرية الذي يأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهده من تنوع كبير بين الحضور من وزراء وسياسيين وإعلاميين وخبراء ومتخصصين واقتصاديين واجتماعيين ورجال دين وشباب وسيدات، وجميع أطياف المجتمع وفئاته المختلفة، الأمر الذي يسهم في خلق جسور تواصل ممتدة بين الشعب المصري.

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بقلم يسرا البسيوني