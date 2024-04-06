«الشعب الجمهوري»: تأكيد الرئيس على استمرار الحوار الوطني يدعم التنمية

أشاد عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام، مؤكدًا أنها عادة محمودة رسخها الرئيس لتعزيز مفهوم الوحدة والتماسك والتقارب بين فئات وأطياف المجتمع المختلفة والمتنوعة في جميع أنحاء الجمهورية، كما تعكس إحساسه بالمواطن البسيط وهمومه والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقه.

طبيعة وسمة الدولة المصرية

وأكد رزق في بيان له اليوم، أن رسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عكست طبيعة وسمة الدولة المصرية كوطن يجمع الجميع تحت رايته، يعملون من أجله وسعيًا نحو رفعته بين مصاف الدول وفي صدارة الأمم، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تضع الارتقاء بالمجتمع وتنميته على رأس أولوياتها، حرصًا على البسطاء وتوفيرًا لحياة كريمة لهم، ودعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن تجمع القوى السياسية والوطنية في هذا الحفل رسالة للداخل والخارج، بأن مصر كلها تقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتدعمه في مسيرة دعم الاستقرار والتنمية.

وثمّن رزق، تأكيد الرئيس السيسي على استمرار الحوار الوطني، باعتباره أول حوار وطني جاد يتم بين جميع القوى الفاعلة والشعبية في المجتمع المصري، ودعم تنفيذ مخرجاته وتوصياته من أجل إصلاح شامل وكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بما يحقق التنمية للوطن بمفهومها الشامل.