«الجيل»: كلمة الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية تؤكد دعمه لاستمرار الحوار الوطني

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، بكلمة الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنها تؤكد على حالة الانفتاح السياسي غير المسبوقة في مصر، والتي تشهد دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التطور في الفكر وقبول الآخر

وأوضح «هجرس»، في تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم قوي للحوار الوطني ومواصلته ومناقشاته المستمرة التي أدت إلى حالة من التطور في الفكر وقبول الآخر والبحث عن حلول المشكلات والتحديات على كافة المستويات.

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي أن حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها مصر غير مسبوقة، إذ تتجلى في دعم الحوار الوطني وتوصياته والذي حظي بدعم وتأييد رئاسي كبير، داعيًا القوى السياسية إلى مواصلة الجلوس على طاولة الحوار وتقديم مقترحاتها حول مختلف القضايا والإشكاليات.

وأشار إلى حرص الرئيس السيسي الدائم على الصراحة والشفافية مع الشعب المصري، موضحًا أن هذه الشفافية تعمل على ضمان استمرار الثقة بين الشعب والرئيس، وترسيخ أواصر الثقة بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

استكمال مراحل مبادرة حياة كريمة

كما ثمَّن حديث الرئيس السيسي الجاد والحاسم عن دعم التعليم والمنظومة الصحية واستكمال مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلاً عن توجيه الرئيس الشكر للشعب المصري على تحليه بالإرادة الحية على تجاوز الأزمات والتحديات.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي شهدت تأكيدًا مهمًّا على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بدعم الأشقاء في غزة، والحيلولة ضد أي محاولات لتصفية القضية، عاكسًا دور مصر التاريخي في الدفاع عنها.