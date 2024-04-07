«عمال مصر» يشيد بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

أشاد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أنها تعزز مسار الإصلاح وتتسم بالمكاشفة والصراحة مع المصريين، وإرسال عدد من رسائل الطمأنة للشعب المصري خلال الفترة المقبلة.

محمد جبران: كلمة الرئيس استمت بوضوح الخطوات المقبلة

وقال رئيس عمال مصر، في بيان له، إن كلمة الرئيس اتسمت بوضوح الخطوات المقبلة في الفترة الرئاسية الجديدة، أمام جميع الفئات المجتمعية، التي ضمت الأسرة المصرية.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن أهم ما ذكره الرئيس في تلك التصريحات، هو التأكيد على أن «الشعب المصري هو البطل الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات، وعلى الرغم من تلك التحديات إلا أن إرادة المصريين صنعت دولة ديمقراطية حديثة مستقرة».

وثمن «جبران» تأكيد الرئيس السيسي على استمرار حالة الحوار الوطني، الذي ساهم في خلق الكثير من الفرص، التي كانت سببا في الوصول إلى مخرجات وتوصيات من شأنها تعزيز مسار الإصلاح لجميع الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

الرئيس جدد العهد بينه وبين الشعب

وشدد محمد جبران، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد الميثاق والعهد بينه وبين الشعب المصري، بإعلانه تقديم ميثاق قائم على الصدق والعمل، استكمالا لمسيرة الأمة المصرية العريقة، التي بدأت التاريخ وصنعت الحضاره، وكانت رمزا للقوة في الماضي والحاضر.