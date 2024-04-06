سكرتيره المرأة بـ«عمال مصر» تنظم احتفالية ليوم اليتيم

نظمت سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عايدة محيي الدين، وتحت إشراف ورعاية محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، وذلك بأحد الفنادق بالتجمع الخامس.

احتفالية يوم اليتيم

وشاركت في الاحتفالية محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأمانات المرأة بالاتحاد العام والنقابة العامة للعاملين بالبترول والمهندسة مي عباس، رئيس أرتوزون التي قامت بعمل ورشة رسم للأطفال الأيتام.

وخلال الحفل أقيم إفطار جماعي لجميع الحاضرين، وتم توزيع الملابس الجديدة والوجبات الغذائية، والحلوى على الأطفال بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما تم تقديم بعض العروض الترفيهية (العرائس -الأراجوز- شو أطفال- رسم) وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأطفال.

احتفالية يوم اليتيم

من جانبها، أكدت عايدة محيي الدين، رئيس سكرتيره المرأة والطفل، أن رعاية الأيتام والاهتمام بهم عمل وطني وإنساني في المقام الأول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة وواضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا وتحت مظلة مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة.

وأضافت: «أننا نسعى دائما في تلك المناسبة لرسم البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال، لأنهم ينتظرونها من عام لآخر، للاستمتاع باللعب واللهو في هذا الجو الأسرى».