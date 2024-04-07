«جولد بيليون»: الفضة بديل آمن وأرخص من الذهب للاستثمار

قال تقرير لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إنه مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، رصت التقارير أن الفضة قد تزايد الاهتمام بها من قبل المصريين خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الفضة في السوق المصري أصبحت تحتل مكانة على خريطة مدخراتهم، وذلك بعد الارتفاع في أسعار الذهب، والذي جعل عدد كبير يلغي فكرة الاستثمار من خلاله، خاصة وأن الذهب يظل أداة الادخار والملاذ الآمن الأول بالنسبة للمصريين، لكن الفضة بدأت تأخذ حصتها من الاهتمام أيضًا.

وشهد سعر الذهب المحلي عيار 21 انخفاضًا خلال الربع الأول من العام بنسبة 2.8%، بينما سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا.

الفضة تقدم أداء مرتفع كعائد ادخاري

وعند مقارنة العائد على الاستثمار لكل منهما، يتبين أن الفضة قدمت أداءً أفضل في هذه الفترة، خاصة وأن الهدف الرئيسي من الاستثمار في الذهب أو الفضة هو حفظ المدخرات وحمايتها من تأثير التضخم، حسبنا أوضح التقرير.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الفضة قد أثبتت أنها بديل آمن لحفظ المدخرات، والحفاظ على الأموال من التقلبات الاقتصادية، وهي اختيار مناسب بالنسبة للكثيرين.