أسعار الذهب العالمية تصل إلى مستوى قياسي جديد أعلى من 2300 دولار

وصلت أسعار الذهب عالميًا إلى مستوى قياسي خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع تأكيد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة في 2024، حتى لو كان توقيتها غير واضح، بينما يترقب المتداولون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية.

وجاء انخفاض قيمة العملات عالميًا مقابل الدولار الأمريكي وهو ما يدفع سعر الذهب للأعلى، حيث يشتري المستثمرين الذهب كوسيلة للحماية من انخفاض قيمة العملة المحلية، وفق موقع «إنفيستينج».

وواصل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، أمس الأربعاء، التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاش والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو.

صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس يوم الجمعة

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو صناعة الخدمات الأمريكية بشكل أكبر في مارس، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لتوقعات التضخم، ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس يوم الجمعة، مع صدور بيانات التضخم الجديدة الأسبوع المقبل.

فإذا كانت بيانات التوظيف غير الزراعية تلبي التوقعات أو كانت أسوأ من التوقعات من حيث ضعف سوق العمل، فسيكون هذا إيجابيًا لاحتمال خفض أسعار الفائدة وهو ما سيكون إيجابيًا للذهب، حيث انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

الذهب يعزز من مكاسبة بالرغم من تراجعه

وعززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تداولات، أمس الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة وسط تنامي التوترات الجيوسياسية، لترتفع العقود الأكثر نشاطًا للمعدن الأصفر، بأكثر من 100 دولار خلال 4 جلسات.

وتستقر العقود الآجلة للذهب الآن عند مستوى 2315 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنحو 0.18% إلى 2296 دولار للأوقية. حيث يأتي ذلك بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة.