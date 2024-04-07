ترحيب حار من المغني دادي يانكي لميسي في «تشيس»

انطلقت منذ قليل مباراة إنتر ميامي الأمريكي، المحترف في صفوفه ليونيل ميسي، ولويس سواريز، مع نظيره كولورادو رابيدز، على ملعب تشيس «درايف بينك سابقا»، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

وأظهرت لقطات فيديو، نشرتها حسابات عبر منصة إكس، «تويتر سابقا»، ترحيب حار من جانب المغني البورتريكي دادي يانكي، للنجم ليونيل ميسي، أثناء خروج اللاعب الأرجنتيني المخضرم من غرفة الملابس قبل بدء المباراة، التي يشاركها بها على قائمة البدلاء مع لويس سواريز.

Leo Messi with? pic.twitter.com/tLd7m3CiyO — Leo Messi Fan Club (@WeAreMessi) April 6, 2024

ويحتل فريق إنترميامي المركز الثالث في الترتيب العام من جدول الدوري الأمريكي برصيد 11 نقطة، بينما يحتل كولورادو رابيدز، المركز الـ16 بـ8 نقاط.

تشكيل إنترميامي لمباراة كولورادو رابيدز بالدوري الأمريكي

وجاءت تشكيلة نادي إنترميامي الأمريكي، التي اختارها تاتا مارتينو، كالآتي: كالندر في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع فرانكو نيجري، نوا ألين، ريان سولر، وديفيد أنطونيو أوتشوا.

وفي خط الوسط: لوسون سندرلاند، جوليان جريسيل، توماس أفيليس، وفي الهجوم ليوناردو كامبانا وشانيدير بورجلين، وليوناردو أفونسو.