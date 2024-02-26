ميسي يجذب مشاهير الفن لمشاهدة مبارياته بالدوري الأمريكي.. آخرهم هالي بيري

حرص العديد من مشاهير الرياضة والفن في الولايات المتحدة، لحضور المباراة الثانية لفريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم ليونيل ميسي، أمام نظيره لوس أنجلوس جالاكسي على ملعب «ديجنيتي هيلث سبورت»، في إطار مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

هالي بيري تحضر مباراة إنترميامي

المباراة الثانية لفريق إنترميامي الأمريكي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز، حضرها عدة مشاهير من أهمهم نجمة هوليوود هالي بيري وشريكها المغني وكاتب الأغاني فان هانت، والممثل إدوارد نورتون، الصربي نوفاك ديوكوفيتش لاعب التنس الشهير وديانا توراسي لاعبة كرة السلة الأولمبية الأمريكية، ونجم رامز بوكا ناكوا نجم لوس أنجلوس لكرة القدم الأمريكية NFL، وفق لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

ويل سميث أول المشاهير في حضور مباراة ميسي الأولى

وكانت المباراة الأولى التي خاضها إنترميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، ولويس سواريز، فجر يوم الخميس الماضي، أمام ريال سالت ليك على ملعب تشيس«درايف بينك سابقا»، التي انتهت بفوز الإنتر بنتيجة 2-0، شهدت حضور نجم هوليوود ويل سميث، تشاد جونسون، أيقونة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية NFL والمغني البورتوريكي لويس فيجيروا.