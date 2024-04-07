عاجل.. تدخل جراحي عاجل لحسين الشحات.. ومفاجأة بشأن مدة غيابه عن الأهلي

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات أزمة إصابة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بعد سقوطه المٌقلق خلال مباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وقال مراسل أون تايم سبورتس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج جمهور التالتة رفقة الإعلامي إبراهيم فايق: «المفروض كان يظل 24 ساعة تحت الملاحظة بسبب الارتجاج والفحوصات، ولكن الـ24 ساعة انتهت بالنسبة للارتجاج، الأمور أصبحت أفضل.. كان فيه دوخة بسيطة، والإصابات اللي عنده شرخ في عظمة العين وشرخ جانبي».

حسين الشحات يرتدي قناع مع عودته

وتابع: « حسين الشحات بدأ يتحرك وكان وسط أهله بشكل طبيعي وبعد الفحوصات هيحتاج لتدخل جراحي بسيط هيخضع له اليوم وسيظل متواجد في المستشفى لمعالجة الشروخ المتواجدة في الوجه.. ربما مدة الغياب تصل لشهر.. ذاكرته وكل حاجة تمام جدا.. أمس فقط كان تائها والأكل ضعيف شوية بسبب ألم الفك لكنه سيرتدي قناعا مع العودة وسيغيب عن مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا».

وكان حسين الشحات سقط خلال مواجهة سيمبا التنزاني بعد تدخل عنيف من لاعب الفريق التنزاني على مستوى الرأس لينتقل لأقرب مستشفى