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مواعيد عمل حديقة حيوان الزقازيق خلال أيام العيد 2024.. أسعار التذاكر

كتب:

نظيمة لبحرواي
03:39 ص | الأحد 07 أبريل 2024
مواعيد عمل حديقة حيوان الزقازيق خلال أيام العيد 2024.. أسعار التذاكر

يسعى المواطنون خلال عيد الفطر 2024 لقضاء أوقات مميزة مع عائلتهم، في الحدائق والأماكن التي تتيح لهم التنزه في أجواء جمالية تتسم بالهدوء والأمان، ويبحث العديد من الأهالي في محافظة الشرقية، عن مواعيد عمل حديقة حيوان الزقازيق وأسعار التذاكر، لقضاء أوقات في ذلك المكان المَلِيء بالحيوانات والطيور والأشجار والألعاب، وذلك برسوم مخفضة.

مواعيد عمل حديقة حيوان بالزقازيق 

وتقدم «الوطن» مواعيد عمل حديقة الحيوان بالزقازيق وأسعار التذاكر، وفقا لما أعلنه المهندس أيمن لطفي، مدير حديقة الحيوان في مدينة الزقازيق بالشرقية.

سعر التذكرة 5 جنيهات للفرد الواحد

وقال مدير حديقة الحيوان، إنّ مواعيد حديقة الحيوان بالزقازيق في عيد الفطر 2024 بمحافظة الشرقية تبدأ من الساعة 8 صباحًا، حتى الساعة 6 مساءً طوال أيام العيد، مشيرًا إلى أنّ سعر التذكرة يبلغ 5 جنيهات فقط للفرد الواحد، ويمكن للزوار الجلوس داخل الحديقة طوال ساعات العمل، والاستمتاع برؤية الحيوانات والطيور ولهو الأطفال بالألعاب.

وأشار إلى أنّ حديقة الحيوان في مدينة الزقازيق تتبع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وأنشئت في عام 1999 ميلادية، وتبلغ مساحتها 5 أفدنة، وتضم الحديقة 25 نوعًا من الحيوانات والطيور، منها 4 أنواع من القرود والغزال والبجع والبط والبجع والطاووس، والكبش والماعز وتماسيح وسلاحف وغيرها.

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