تصرف مفاجئ من حسين الشحات قبل خضوعه للجراحة عقب إصابته العنيفة في الوجه

حالة من القلق تعيشها جماهير الأهلي، بعد الإصابة العنيفة التي تعرض لها لاعب الفريق حسين الشحات، في الوجه، خلال مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت بينهما أمس الأول، الجمعة.

شرخ في عظمة الوجه ونزيف أسفل العين، هكذا أثبتت الأشعة تفاصيل إصابة حسين الشحات، التي تعرض لها إثر تدخل عنيف من لاعب سيمبا التنزاني، أدى لسقوط «الشحات».

حسين الشحات يطمئن جماهير الأهلي بطريقته الخاصة

تصرف مفاجئ قام به حسين الشحات، قبل الجراحة العاجلة التي تحدد لها صباح الأحد، والتي يخضع لها اللاعب من أجل التعامل مع الشرخ، الذي كان مطمئنًا نوعًا ما للجماهير.

حسين الشحات الذي كان وعيه متأثرًا بالاصطدام العنيف مع لاعب سيمبا، أعاد نشر عددًا من رسائل اللاعبين والجماهير عبر خاصية «ستوري» عبر حسابه على «إنستجرام»، والتي تمنت له الشفاء من إصابته العنيفة، التي قد تبعده عن الملاعب لأكثر من شهر، فيما اعتبر المشجعون تصرف اللاعب مؤشرًا على تحسن حالته واسترداد وعيه كاملا، من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

حسين الشحات يخضع لجراحة عاجلة في الوجه

وبحسب مراسل قنوات «أون تايم سبورتس»، فأنّ الأهلي سيعاني من غياب حسين الشحات لفترة تصل إلى شهر، من تاريخ إجراء الجراحة.