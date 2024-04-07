هل كانت ليلة القدر في 28 رمضان؟.. صور شروق الشمس تكشف مفاجأة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داخل مصر وخارجها، صورًا لشروق الشمس؛ لمعرفة إن كانت ليلة القدر قد وقعت أم لا، ورجّح أغلبهم أنها لم تقع، وأنها من المحتمل أن تكون في آخر يومين من رمضان.

وكشفت الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، أنّ الشمس قد أشرقت اليوم يتخللها شعاع ضوء، بينما في أماكن أخرى من العالم ظهرت دون الشعاع.

هل كانت ليلة 28 ليلة القدر

علامات ليلة القدر:

ولمعرفة ما إذا كانت ليلة القدر وافقت يوم 28 رمضان، الاطلاع على العلامات التي أرشد إليها النبي- صلى الله عليه وسلم، وهي أنها فيها نور خاص، وهدوءٌ وسكينة، وليلة لا حرّ فيها ولا برد: يكون الجو في هذه الليلة معتدلاً، لا حرّ فيه ولا برد، وتشرق الشمس صبيحة ليلة القدر دون شعاع، كأنها طابة معلقة، وتكون الرياح ساكنة.

فضل ليلة القدر

من فضل ليلة القدر أنّ فيها يُغفر الله تعالى ذنوب عباده الصالحين، وتنزل الملائكة في هذه الليلة إلى الأرض مع الرحمة والمغفرة، تكون هذه الليلة سلامًا على المؤمنين حتى مطلع الفجر.