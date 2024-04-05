أدعية استفتاح الصلاة.. أفضل صيغة من «الإفتاء» رددها قبل الصلوات

أدعية استفتاح الصلاة من الأمور المهمة في الإسلام، وتعتبر تحية الصلاة وبدايتها بالدعاء من السنن المستحبة، فيما يعكس هذا الدعاء توجه المصلي نحو الله واستعانته بالله في أداء الصلاة، وتأكيده على التواضع والخضوع أمام الله، ففي هذا الدعاء يطلب المصلي من الله تعالى الثبات في الصلاة وقبولها، ويستغفر لنفسه ويتوجه بالتوكل على الله في جميع شؤونه، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا الدعاء بمثابة بداية حوار بين المصلي وربه، يعبر فيه عن حاجاته واحتياجاته، لذا، فأن فضل أدعية استفتاح الصلاة يكمن في الروحانية، والتواصل العميق مع الله خلال أداء العبادات.

ما هي أدعية استفتاح الصلاة

المراد بـ أدعية استفتاح الصلاة في اللغة هو الابتداء والافتتاح، يقال استفتحت الشيء أي: ابتدأته وافتتحته، واصطلاحًا: الذكر المشروع بين تكبيرة الإحرام والاستعاذة للقراءة، من نحو: «سبحانك اللهم» أو «وجهتُ وجهي»، سمي بذلك؛ لأنَّه شُرِعَ ليستفتح به الصلاة.

حكم أدعية استفتاح الصلاة

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، بشأن أدعية استفتاح الصلاة، أنها ممَّا اختلف في حكمها الفقهاء، فهي سنة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب، وقال الإمام أحمد بوجوبه، بينما ذهب المالكية في المشهور إلى كراهة دعاء الاستفتاح في الفريضة، ولكن الأمر مبنِي على أن من قال دعاء الاستفتاح في الصلاة فقد قلَّد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أُمرنا باتِّباعهم، ومَن كان مُقلِّدًا لمذهب إمامٍ آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على مَن لا يرى قراءته في الصلاة.

صيغة أدعية استفتاح الصلاة

أمَّا عن صيغة أدعية استفتاح الصلاة فاختار الحنفية والحنابلة تفضيل صيغة: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك»، وفضَّل الشافعية صيغة التوجيه في الاستفتاح، وهي: «وجَّهتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرتُ وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمتُ نفسي واعترفتُ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيئها لا يصرف عنِّي سيئها إلَّا أنت، لبَّيْك وسعدَيْك والخير كله بيديك، والشَّرُّ ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك».