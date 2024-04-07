هل تأتي ليلة القدر بعد 27 رمضان؟.. وزير الأوقاف يحسم الجدل

ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي ليلة مباركة أنزل الله تعالى فيها القرآن الكريم، وفيها يُغفر الله تعالى ذنوب عباده الصالحين، وتنزل الملائكة في هذه الليلة إلى الأرض مع الرحمة والمغفرة، فتكون هذه الليلة سلامًا على المؤمنين حتى مطلع الفجر، ولكن الكثيرون يعتقدون أنها في الغالب توافق ليلة 27 رمضان، بينما وزير الأوقاف حسم الجدل.

هل ليلة السابع والعشرين من رمضان هي ليلة القدر؟

أوضح الدكتور مخنار جمعة، وزير الأوقاف، أنّ بعض الناس يظن خطأ أنه إذا مضت ليلة السابع والعشرين ودخل في الأيام الأخيرة من الشهر، أن ليلة الخير قد مضت فتفتر همته، ولم يعلم أن ليلة القدر قد تكون ليلة الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين أو الثلاثين.

العَشْر الأواخِر من رمضانَ

وأشار وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» إلى أنّ نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ» (صحيح البخاري)، وحتى لو كانت ليلة القدر يقينا قد مضت فأنّ فضل الله وأبواب رحمته ما زالت مشرعة، وأنه سبحانه وتعالى أخفى رحمته في طاعاته، فمن يدري في أي ساعة تقبل، وبأي عمل تُرْحَم، هذا سره وفضله، فالمؤمن الحقيقي مِن طَاعة إلى طاعة.