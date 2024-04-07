مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28.. هل يستمر أحمد مكي في تحويل الدوار لفندق؟

يواصل «الكبير» خلال الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يعرض علي قناة «on» عقب أذان المغرب، تحويل الدوار إلى فندق «المزاريطة» للسياح الأجانب.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي8، فوجئ «جوني» بإعجاب «الكبير» بفكرته، لتأجير إحدى غرف الدوار، للأجانب مقابل مبلغ 500 دولار في اليوم.

حول «الكبير» الدوار إلى فندق للسياح، ووظف فيه هجرس ونفادي والعترة ومربوحة، التي تولت مسؤولية المطبخ، وظهرت بطقم «الجزرة» خلال أحداث الحلقة، فهل يستمر أحمد مكي بطل العمل، في تحويل الدوار إلى فندق؟ أم سيواجه صعوبات ويتخلى عن هذه الفكرة؟

مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة «on» في رمضان، في تمام الساعة 6:17 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، حاتم صلاح.