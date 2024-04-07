يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8 تقديم أحداث كوميدية جديدة، وذلك بعد تحويل الدوار إلى فندق.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28 على قناة ON اليوم

ويذاع مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28 على قناة ON العرض الأول الساعة 6:17 مساء عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الساعة الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساء ، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة WATCH IT.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8، بعد تحويل الكبير أوي الدوار إلى فندق، لاستقبال السياح فيه بغرض الربح المادي، بعدما استوحى الفكرة من شقيقه جوني.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة: أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.