مسلسل جودر الحلقة 13.. ياسر جلال يكتشف سر بحيرة قارون

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل جودر التي عُرضت مساء أمس على قناة «أون»، أحداثًا شيقة، إذ نجح أحد أبناء «عبدالأحد» «أحمد بدير»، ابن عبدالحق، في الخروج حيًا من بحيرة قارون في ظل صدمة جودر «ياسر جلال» الذي كان يعتقد أنه سيختفي وسط مياه البحيرة كما حدث لأشقائه سابقاً، بعد أنّ طلبوا من جودر ربطهم وإلقائهم في البحيرة، وإذا لم يخرجوا، يذهب إلى سوق البغال للسؤال على شقيقهم حامد عبد الحق الذي سيعطيه 100 دينار من الذهب.

100 دينار من الذهب

وبالفعل، ذهب «جودر» مرتين وحصل في كل واحدة منهما على 100 دينار من الذهب دون أنّ يعلم سر الأشقاء أو ماذا حدث لهم في بحيرة قارون؟، إلا أنّ الشقيق الثالث كشف له السر بعد نجاحه في الخروج من البحيرة، لذا يترقب الجمهور أحداث مسلسل جودر الحلقة 14 اللليلة.

ياسر جلال يكتشف سر بحيرة قارون

وشهدت الحلقة السابقة، كشف ابن «عبدالأحد» لـ سر بحيرة قارون، إذ أخبر «جودر» أنه يجب أنّ يذهب معه إلى المغرب عبر الكورة السحرية، وأخبره بكل شيء يخص الكنوز الأربعة وذلك هو السر الذي تركه لهم والدهم الراحل «عبدالحق»، مؤكدًا له أنه الوحيد القادر على فك رموز تلك الرموز، وإن إلقاءهم في البحيرة كان طقسا من طقوس فك رموز الكنز، وستكشف مسلسل جودر الحلقة 14 ماذا سيحدث لـ«جودر»؟