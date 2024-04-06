معلومات عن نور اللبنانية.. تجسد دور الساحرة الشريرة في مسلسل جودر

أحداث تشويقية ومثيرة ينقلها مسلسل جودر، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني، والذي لاقى إعجابًا وتفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا للتنوع الدارمي الكبير للشخصيات، على رأسهم الفنانة نور اللبنانية والتي قدمت لأول مرة شخصية الساحرة الشريرة تدعى «شواهي» تستخدم السحر الأسود من أجل الانتقام من «جودر» والذي يقدم شخصيته النجم ياسر جلال.

شخصية نور اللبنانية في مسلسل جودر

تجسد «شواهي» شخصية الساحرة الشريرة، فهي من كهنة فنون السحر الأسود، من أبناء أو طائفة الشمعيين، تسعى طيلة المسلسل، بتوظيف نواياها السيئة لإيذاء «جودر» أو محاولة اختطافه، لتكن لها السيطرة والغلبة في النهاية، من أجل الحصول على الكنوز الأربعة، التي تسعى للوصول إليها.

قصة مسلسل «جودر» مأخوذة من حكايات ألف ليلة وليلة، التراثية التي تربى عليها الكثير من الأجيال، والذي تم تجسيده في الدراما الرمضانية عبر مسلسل «جودر»، إذ يعرض العديد من المواقف، التي يمر بها بطل العمل، ويحاول النجاة منها، معتمدًا على طيبته وأصله الطيب، التي نجته من العجوز الشرير، التي حاولت إيقاعه، إلى أنه ساعدها لتعود إلى طبيعتها وتتحول إلى شابة.

من هي نور اللبنانية؟

قدمت صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي بعض المعلومات عنها يمكن تناولها على النحو التالي:

ممثلة لبنانية.

ولدت في 23 ديسمبر 1977

ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت.

تخرجت في القسم الأدبي في مدرسة الراهبات الإنطوانيات.

التحقت بكلية الفنون الجميلة قسم الرسم والتصوير والنحت.

تخرجت فيها عام 1995.

بدأت طريقها نحو النجومية عبر الإعلانات.

أول دور لها في فيلم شورت وفانلة وكاب.



أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.