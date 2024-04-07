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دراما المتحدة

توجيه من «التعليم» بشأن حافز إثابة مكافأة المشاركين في امتحانات الدبلومات

كتب:

أميرة فكري
10:00 ص | الأحد 07 أبريل 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

وجهت الإدارة المركزية للتعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن حافز إثابة مكافأة المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

حافز مكافأة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أكّدت وزارة التربية والتعليم في خطابها، إعادة كل كشوف حافز إثابة مكافاة المشاركين في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية، نظير إتمام اعمال الامتحانات إلى الوزارة لتعديل عدد أيامها.

وكلفت بسرعة إرسال كل كشوف حافز إثابة مكافأة المشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية الواردة سابقًا إلى لجنة الإدارة بأسرع وسيلة متوفرة، تنفيذًا لتعليمات الإدارة المركزية.

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