للصفين الأول والثاني الثانوي.. مواصفات أسئلة امتحان الجغرافيا «الترم الثاني»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة الجغرافيا، للصفين الأول والثاني الثانوي العام، موضحة أن نواتج التعلم على مستوى المرحلة الثانوية ينبغي أن تقيس الورقة الامتحانية لمادة الجغرافيا مدى تقدم الطلاب نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوة في المرحلة الثانوية.

مواصفات امتحان الجغرافيا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي:

- تتضمن الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين الطلاب، وأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة تاريخ الامتحان وتنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، (حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية).

وأوضحت أنه يجب أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان (الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية) واضحة وسليمة علميا وفنيا، وأن تكون الأرقام والإحصائيات والتواريخ ليست أهدافا اختبارية، والزمن المخصص للامتحان الصفوف الصف الأول ساعة ونصف، والصف الثاني الثانوي ساعتين، وأن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة موضوعية بنسبة 85%، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

- تقيس الأسئلة القدرة على التوصل إلى المعلومات وفهمها استخدام المعلومات في مواقف جديدة، واستخدام ما درسه الطالب من معلومات في إدراك العلاقات والقدرة على تطبيق المعلومات في مواقف جديدة، والقدرة على تحليل المعلومات والاستنتاج والتقويم، والقدرة على صياغة الأفكار بأسلوبه ، ولقدرة على ابتكار أفكار جديدة .

نموذج الإجابة

أما الشروط الواجب توافرها في نموذج الإجابة، فهي ألا تكون إجابة السؤال نصيا من الكتاب المدرسي المقرر، وأن تكون الإجابة محددة وواضحة، وترك مساحة مناسبة الإجابة الأسئلة المقالية، ويسمح للطالب بالإجابة على السؤال بأي إجابة منطقية.

ويشمل النموذج الدرجة الكلية للامتحان، والنهاية الكبرى والصغرى، وتحديد عدد مفردات كل سؤال، وتحديد الدرجة الكلية لكل سؤال، ودرجة كل مفردة، ويراعي عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي والمعلومة الإثرائية في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني.