5 أفكار لكسب المال في وقت قصير أون لاين.. منها البيع الإلكتروني

يحلم كثير من الأشخاص بتطوير مشاريعهم الخاصة بعيدًا عن وظائفهم الحالية، وتعزيز جهودهم لتحقيق الاستقلالية المالية والانطلاق بقوة في عالم ريادة الأعمال، وذلك عبر طرق أكثر من باب يحقق هذه الأهداف، وهو ما تستعرضه السطور التالية.

البيع الإلكتروني

وقال الدكتور بلال شعيب الخبير الإقتصادي، إن هناك أكثر من وسيلة يمكن من خلالها كسب المال بعيدا عن الوظائف، منها البيع الإلكتروني، موضحا أنه وسيلة شائعة يتبعها كثير من المواطنين لبيع المنتجات عبر الإنترنت.

وقالت إنه من الأهمية بمكان التحقق من حالة المنتجات التي يتم بيعها، خاصة إذا كانت مستعملة، وهذا أمر حيوي لضمان رضا الزبائن وتفادي المشاكل المحتملة.

الكتابة والترجمة

وأشار «شعيب» إلى أن الكتابة والترجمة، وظيفة شائعة ومطلوبة بشكل كبير من قبل الشركات، ويمكن أداء هذا العمل عن بُعد، مما يتيح للأفراد العمل في مجالهم المفضل وزيادة فرص العمل، وتشمل هذه الوظيفة كتابة المحتوى، والترجمة من اللغات المختلفة، وتحرير النصوص وغيرها من المهام المرتبطة بالكتابة والترجمة.

تقديم كورسات أونلاين في مختلف المجالات

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأنظمة الأساسية الرقمية توفر فرصًا للأفراد ليصبحوا مدرسين جيدين، لذا يمكن للأشخاص الذين يتقنون التدريس أن يقدموا دروسا متنوعة ومختلفة أونلاين في إطار الكورسات بمختلف مجالات تخصصهم، سواء كان ذلك في التعليم العام أو التدريب المهني.

وأوضح، أن هذا النوع من العمل مربح ومجز، حيث يمكن للمدرسين تحقيق دخل إضافي من خلال تقديم كورسات متنوعة عبر الإنترنت.

تسويق الشركات عبر مواقع الويب

ولفت «شعيب» أيضًا إلى تسويق الشركات عبر مواقع الويب، باعتباره وسيلة أخرى لكسب الدخل، إذا كان لديك مدونة أو موقع ويب خاص بك، حيث يمكن استغلاله للترويج للشركات الأخرى وكسب عمولة عندما يتم إجراء عمليات شراء من خلال روابط الإعلانات الموجودة على موقعك. وقال «هذا النوع من العمل مربح، لأنك تتلقى عمولة عندما يتم إتمام صفقات الشراء من خلال موقعك».

بنوك الصور

وأكد «شعيب» أنه يُمكن لمن يمتلك موهبة التصوير الفوتوغرافي وينال إعجاب الجمهور بصوره، تحويل هذه الموهبة إلى مصدر دخل مالي مستدام، من خلال التعاون مع مواقع بنوك الصور لعرض وبيع صورهم، إضافة إلى التعاون مع مصممين وشركات لاستخدام صورهم في مشاريع متنوعة.