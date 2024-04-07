ماسك الترمس لإزالة البقع وتفتيح البشرة.. مكونات متوفرة ونتيجة مضمونة

تعاني بعض الفتيات والسيدات من وجود بقع سوداء في البشرة، ويمكن التغلب على هذه المشكلة، بإعداد ماسك طبيعي في المنزل، بدلًا من مستحضرات التجميل الباهظة، التي تحتاج إلى وقت طويل، للحصول على مفعولها، بحسب لموقع «style» البريطاني.

مكونات ماسك إزالة البقع وتفتيح البشرة

3 ملاعق كبيرة من الترمس المطحون.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد أو ماء الزهر، ويمكن الاستغناء عنها، إلا أنها تعطي رائحة جيدة، كما أنها تساعد على ترطيب وتفتيح البشرة.

طريقة عمل ماسك ماسك إزالة البقع وتفتيح البشرة

يجب التأكد من طحن الترمس جيدًا حتى يصبح ناعمًا ويعطي نتيجة أفضل، وإضافة الزبادي عليه وخلطهما جيدًا، وسيصبح الماسك سميك، لذا يمكن تخفيفه بماء الورد تدريجيًا، حتى يصبح بقوام سهل فرده على الوجه.

يفضل إضافة كمية كبيرة نسبيًا من الماسك، على الأماكن التي تحتوي على بثور وبقع سوداء وداكنة، مع التدليك برفق بشكل دائري بواسطة أطراف اليدين، ويحذر التعامل بعنف لأنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، مثل احمرار الوجه خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة، ثم ترك الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ولا تزيد عن نص ساعة.

ترطيب البشرة بعد إزالة الماسك

بعد جفاف ماسك الترمس على الوجه تمامًا، يمكن غسيله جيدًا بالماء الدافيء، وملاحظة الفرق بإعادة نضارة البشرة مرة أخرى ثم يمكن وضع أي كريم مرطب، ويمكن تكرار هذه الوصفة، بحد أقصى مرتين في الأسبوع، لأن الإفراط في وضعه على البشرة، قد يسبب بعض الالتهابات الجلدية والتحسسية.