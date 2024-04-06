طريقة عمل الترمس الحلو في العيد.. خطوات سهلة مش هتاخد وقت

تناول الترمس في الأعياد من العادات الشائعة للمصريين، إذ تحب الأمهات تحضيره لأفراد أسرتها في عيد الفطر باعتباره أحد المسليات التي تتميز بمذاق لذيذ، بالإضافة إلى تمتعه بقيمة غذائية عالية لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والبروتينات والألياف والمعان التي تفيد البشرة والقولون، وفقًا لما ذكره موقع Healthline الطبي، ونستعرض في التقرير التالي طريقة عمل الترمس الحلو.

يُمكن لربة المنزل عمل الترمس الحلو بخطوات سهلة في المنزل، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «CBC» سفرة.

مقادير الترمس الحلو

كيلو ترمس حلو.

3 ملاعق من الملح.

طريقة عمل الترمس الحلو

اغسلي الترمس الحلو جيدًا ثم اتركيه في إناء عميق مليء بالماء لمدة يوم واشطفيه في اليوم التالي.

املأي الإناء مرة أخرى بالماء حتى يصل إلى ثلاثة أرباع الإناء ثم اتركي الترمس على النار لمدة من ربع ساعة إلى نصف ساعة حتى يتم سلقه.

اشطفي الترمس مرة اخرى واتركيه بماء بارد مذاب به كمية الملح واتركيه نصف يوم حتى يكون جاهزا للأكل.

طريقة عمل الترمس الحلو بالفلفل الحار والليمون

المقادير

نصف كيلو ترمس حلو.

خمس حبات ليمون.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الحار.

6 ملاعق كبيرة من الملح.

طريقة عمل الترمس الحلو بالفلفل والليمون

اغسلي الترمس الحلو واتركيه في ماء فاتر ليوم واحد.

أعيدي ملء الماء بانتظام.

ضعي الترمس في إناء على النار لمدة ستين دقيقة حتى ينضج تمامًا.

اغسلي الترمس مرة ثانية وأضيفي الماء إليه الماء البارد.

ضعي الملح وعصير الليمون على الترمس لمدة ثلاث ساعات.

صبي الترمس في وعاء التقديم الخالي من الماء وأضيفي عصير الليمون المتبقي والبهارات.

طريقة عمل الترمس الحلو والحمص

المقادير

نصف كيلو ترمس.

ربع كيلو حمص.

كمية من الماء المغلي.

قليل من الملح.

ليمون.

طريقة عمل الترمس الحلو