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دراما المتحدة

مؤلف مسلسل حق عرب يتحدث عن الحلقة الأخيرة.. هل ينتقم العوضي؟

كتب:

أميرة عزالدين
10:21 ص | الأحد 07 أبريل 2024
مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة

مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة

حالة من الاثارة والتشويق تسيطر على الجمهور، تزامنًا مع قرب انتهاء أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي، ويجسد من خلاله شخصية عرب السويركي، إذ لم يتبق سوى ساعات قليلة، ويتمّ إزاحة الستار عن تفاصيلها، والتي تدور أحداثها داخل الحارة الشعبية في المغربلين بمنطقة الدرب الأحمر.

تفاصيل أحداث الحلقة الأخيرة مسلسل حق عرب

من جهته، أوضح السيناريست محمود حمدان، لـ «الوطن»، أنَّ عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي سينتقم من المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي ويقتله، والذي لم يكن يعلم أنَّه ابنه ولكن تتحقق رؤيته ونبوءة العراف الذي أبلغه في بداية حلقات المسلسل بأنه سينحب ولدًا وسيكون قاتله؛ لذا حاول التخلص منه قبل ولادته ولكن حيلة زوجته المعلمة صباح الجياش بأنّها أنجبت بنت أنقذته.

وتابع السيناريست محمود حمدان، أنَّ هذه التفصيلة تتماشى مع أحداث المسرحية الشهيرة أوديب ملكًا، والذي قتل الابن والده في نهاية الأحداث، لافتًا إلى أنَّ هناك مفاجأة أخرى تتعلق بشخصية عرب السويركي ستكون من العيار الثقيل.

ملخص أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 27

وتناولت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 27، وضع عرب السويركي خطته من أجل الانتقام من كل من آذوه لتصفية حساباته معهم واحدًا تلو الآخر، إذحاولت حنان الغرباوي والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد بمحاولة الإيقاع بين خطيبها السابق عرب السويركي وأنغام ابنة زوجها المعلم عبدربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي، وأنه على علاقة بوالدتها صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر.

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