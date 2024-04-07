أوشك مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، أن يسدل الستار على أحداثه الأخيرة؛ إذ لم يتبق سوى ساعات محدودة ويجري كشف أحداث الحلقة الأخيرة، والمفاجأآت الجديدة التي لم تخلو منها حلقات المسلسل.

ومن المقرر أن تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 28، على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 28

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama فى رمضان 2024 الحلقة 28، بطولة أحمد العوضي، فى تمام الساعة 9 مساء، وتعاد لأول مرة في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 28

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 28، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ويجري إعادتها في تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، كما يمكنك مشاهدتها من خلال منصة WATCH IT الإلكترونية، ودون فواصل اعلانية.