رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 28

كتب:

أميرة عزالدين
12:45 ص | الأحد 07 أبريل 2024
مسلسل حق عرب الحلقة 28

مسلسل حق عرب الحلقة 28

أوشك مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، أن يسدل الستار على أحداثه الأخيرة؛ إذ لم يتبق سوى ساعات محدودة ويجري كشف أحداث الحلقة الأخيرة، والمفاجأآت الجديدة التي لم تخلو منها حلقات المسلسل.

ومن المقرر أن تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 28، على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 28

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama فى رمضان 2024 الحلقة 28، بطولة أحمد العوضي، فى تمام الساعة 9 مساء، وتعاد لأول مرة في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 28

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 28، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ويجري إعادتها في تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، كما يمكنك مشاهدتها من خلال منصة WATCH IT الإلكترونية، ودون فواصل اعلانية.

اقرأ المزيد:

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. كارولين عزمي تتهم أحمد العوضي بالخيانة

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على أحمد العوضي

بعد مسلسل حق عرب.. أحمد العوضي يكشف مصير فيلمه الجديد «البلدوزر»

بعد نجاح مسلسل حق عرب.. أحمد العوضي يكشف عن مفاجأة جديدة للجمهور
بقلم أميرة عزالدين