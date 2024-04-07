موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 7 أبريل
كتب:
عمرو حسني
11:59 ص | الأحد 07 أبريل 2024
صلاة المغرب
ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التونسية موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 7-4-2024 في اليوم الـ28 من شهر رمضان المبارك.
موعد أذان المغرب في تونس الأحد 7 أبريل
وتوضح السطور مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 7-4-2024، التي تتغير من محافظة إلى أخرى.
موعد أذان المغرب اليوم في تونس الأحد 7-4-2024
وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 7-4-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:47 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:18 صباحًا، والشروق 5:56 صباحًا، وصلاة الظهر 12:21 مساءً، وصلاة العصر 3:59 مساءً، وصلاة العشاء 8:14 مساءً.
موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة
وعن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 7 أبريل بمدينة سوسة، ستكون عند الساعة 6:44 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:19 صباحًا، والشروق 5:55 صباحًا، وصلاة الظهر 12:19 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 8:10 مساءً.
موعد صلاة المغرب في تونس اليوم
وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 7-4-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:47 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:18 صباحًا، والشروق 5:56 صباحًا، وصلاة الظهر 12:21 مساءً، وصلاة العصر 3:59 مساءً، وصلاة العشاء 8:14 مساءً.
موعد الإفطار اليوم في تونس الأحد 7-4-2024
وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الأحد 7-4-2024 في مدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:43 صباحًا، والشروق 5:55 صباحًا، وصلاة الظهر 12:19 مساءً، وصلاة العصر 3:55مساءً، وصلاة العشاء 8:08 مساءً.