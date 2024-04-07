ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التونسية موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 7-4-2024 في اليوم الـ28 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في تونس الأحد 7 أبريل

وتوضح السطور مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 7-4-2024، التي تتغير من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الأحد 7-4-2024

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 7-4-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:47 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:18 صباحًا، والشروق 5:56 صباحًا، وصلاة الظهر 12:21 مساءً، وصلاة العصر 3:59 مساءً، وصلاة العشاء 8:14 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة

وعن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 7 أبريل بمدينة سوسة، ستكون عند الساعة 6:44 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:19 صباحًا، والشروق 5:55 صباحًا، وصلاة الظهر 12:19 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 8:10 مساءً.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 7-4-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:47 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:18 صباحًا، والشروق 5:56 صباحًا، وصلاة الظهر 12:21 مساءً، وصلاة العصر 3:59 مساءً، وصلاة العشاء 8:14 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في تونس الأحد 7-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الأحد 7-4-2024 في مدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:43 صباحًا، والشروق 5:55 صباحًا، وصلاة الظهر 12:19 مساءً، وصلاة العصر 3:55مساءً، وصلاة العشاء 8:08 مساءً.